Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
В сообщении адвоката говорится, что в соответствии с предварительными результатами, причиной смерти Флойда было не удушье, несмотря на то, что его шею зажимали не менее восьми минут, а, вероятно, совокупность того, что его задержали, его проблемы со здоровьем и, вероятно, содержание опьяняющих веществ в организме.
"Из-за того, что предварительные результаты в докладе судмедэксперта округа Хэннепин не сообщают подробности воздействия умышленного использования силы на шее Флойда и масштаб страданий Флойда от рук полиции, семья решила нанять независимого судмедэксперта, чтобы провести собственное вскрытие", - говорится в сообщении, которое опубликовал Бенджамин Крэмп в Twitter.
"Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил сегодня судмедэксперт. Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении адвоката.
Отмечается, что независимым вскрытием займутся два специалиста, его проведут в Миннеаполисе в течение нескольких дней. Результаты вскрытия будут опубликованы, говорится в сообщении.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.