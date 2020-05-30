Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия

В сообщении адвоката говорится, что в соответствии с предварительными результатами, причиной смерти Флойда было не удушье, несмотря на то, что его шею зажимали не менее восьми минут, а, вероятно, совокупность того, что его задержали, его проблемы со здоровьем и, вероятно, содержание опьяняющих веществ в организме.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.