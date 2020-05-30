США захлестнула волна протестов

Акции протеста прокатились за последние несколько дней по нескольким городам Америки. Поджоги и акты мародерства продолжаются. В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев.
Акции протеста прокатились за последние несколько дней по нескольким городам Америки. Поджоги и акты мародерства продолжаются. В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев.
Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
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