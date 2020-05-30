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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:58
https://ria.ru/20200530/1572231426.html
В Турции выявили 983 новых случая коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:0:3229:1817_1036x0_80_0_0_68ddb29193751ae478f20bd872e4d6f8.jpg
РИА Новости

В Турции выявили 983 новых случая коронавируса

20:58 30.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 983, скончались 26 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 983 новых случая, всего заразившихся - 163 103. Мы потеряли сегодня 26 пациентов, всего умерших - 4515. Вылечился сегодня 1021 пациент, всего - 126 984", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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