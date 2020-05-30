В Турции выявили 983 новых случая коронавируса

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 983, скончались 26 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 983 новых случая, всего заразившихся - 163 103. Мы потеряли сегодня 26 пациентов, всего умерших - 4515. Вылечился сегодня 1021 пациент, всего - 126 984", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.