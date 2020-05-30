За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уже 3 497 военнослужащих Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 497 человек", - говорится в бюллетене.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилось до 279.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 30 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 502 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 504 военных.