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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:39
https://ria.ru/20200530/1572231150.html
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных

20:39 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 497 человек", - говорится в бюллетене.
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Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилось до 279.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 30 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 502 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 504 военных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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