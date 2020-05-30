За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 497 человек", - говорится в бюллетене.
Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после лечения выздоровели 18 человек. Общее число выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилось до 279.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 30 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 502 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 504 военных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.