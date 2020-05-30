В Иркутске два медработника пострадали в ДТП с автомобилем скорой

ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Два медработника получили травмы в Иркутске в ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает ГУМВД региона.
Иномарка и машина скорой помощи столкнулись в Иркутске в 22. 30 (17.30 мск) на пересечении улиц Карла Маркса и Декабрьских Событий.
"В результате столкновения травмы получили двое медицинских работников. В машине медиков находилась роженица. Предварительно – она не пострадала", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.