В Краснодаре приземлился вывозной рейс из Бейрута

"Сегодня состоялся вывозной рейс авиакомпании "Руслайн" по маршруту "Краснодар - Бейрут - Краснодар". Обратный рейс прибыл в 19.49 в аэропорт кубанской столицы. На его борту прибыли 24 российских гражданина. Все - жители Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы , а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы , перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.