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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:34
https://ria.ru/20200530/1572230990.html
В Краснодаре приземлился вывозной рейс из Бейрута
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РИА Новости

В Краснодаре приземлился вывозной рейс из Бейрута

20:34 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с 24 россиянами на борту прибыл из Бейрута в аэропорт Краснодара, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Сегодня состоялся вывозной рейс авиакомпании "Руслайн" по маршруту "Краснодар - Бейрут - Краснодар". Обратный рейс прибыл в 19.49 в аэропорт кубанской столицы. На его борту прибыли 24 российских гражданина. Все - жители Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы , а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы , перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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