Экипаж Crew Dragon занял места в кабине перед испытательным стартом

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен заняли места в кабине корабля Crew Dragon перед первым испытательным полетом, НАСА ведет прямую трансляцию.
Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon намечен на 22:22 мск в субботу. Запуск планировался 27 мая, но был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта.
Подготовка к полету в субботу идет с опережением графика, Херли и Бенкен заняли места в своих креслах на 10 минут раньше расчетного времени. После того, как специалисты SpaceX закрепили астронавтов в их креслах и завершилась проверка системы связи экипажа с центром управления полетом, был задраен люк космического корабля.
В случае успешного старта в субботу астронавты прибудут на Международную космическую станцию в воскресенье и будут оставаться на орбите около 3-4 месяцев, Дата окончания тестового полета Crew Dragon пока не определена.
США прекратили самостоятельные пилотируемые полеты в 2011 году, завершив программу "Спейс шаттл". Строительством новых пилотируемых кораблей по контракту с НАСА занялись компании SpaceX и Boeing, создающие аппараты Crew Dragon и Starliner соответственно. Crew Dragon совершил успешный тестовый беспилотный полет на МКС в марте прошлого года. Первое беспилотное испытание Starliner прошло неудачно, корабль вернулся на Землю, не совершив стыковку с МКС.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA