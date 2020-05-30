Экипаж Crew Dragon занял места в кабине перед испытательным стартом

Подготовка к полету в субботу идет с опережением графика, Херли и Бенкен заняли места в своих креслах на 10 минут раньше расчетного времени. После того, как специалисты SpaceX закрепили астронавтов в их креслах и завершилась проверка системы связи экипажа с центром управления полетом, был задраен люк космического корабля.