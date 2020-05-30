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2020-05-30T20:28
https://ria.ru/20200530/1572230751.html
Экипаж Crew Dragon занял места в кабине перед испытательным стартом
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РИА Новости

Экипаж Crew Dragon занял места в кабине перед испытательным стартом

20:28 30.05.2020
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© Фото : Twitter/Elon MuskАстронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
© Фото : Twitter/Elon Musk
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен заняли места в кабине корабля Crew Dragon перед первым испытательным полетом, НАСА ведет прямую трансляцию.
Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon намечен на 22:22 мск в субботу. Запуск планировался 27 мая, но был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта.
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Подготовка к полету в субботу идет с опережением графика, Херли и Бенкен заняли места в своих креслах на 10 минут раньше расчетного времени. После того, как специалисты SpaceX закрепили астронавтов в их креслах и завершилась проверка системы связи экипажа с центром управления полетом, был задраен люк космического корабля.
В случае успешного старта в субботу астронавты прибудут на Международную космическую станцию в воскресенье и будут оставаться на орбите около 3-4 месяцев, Дата окончания тестового полета Crew Dragon пока не определена.
США прекратили самостоятельные пилотируемые полеты в 2011 году, завершив программу "Спейс шаттл". Строительством новых пилотируемых кораблей по контракту с НАСА занялись компании SpaceX и Boeing, создающие аппараты Crew Dragon и Starliner соответственно. Crew Dragon совершил успешный тестовый беспилотный полет на МКС в марте прошлого года. Первое беспилотное испытание Starliner прошло неудачно, корабль вернулся на Землю, не совершив стыковку с МКС.
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Crew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXСШАВ мире
Популярные комментарии
Роcскосмосу то что за дело? Наши на своём транспорте худо - бедно 60-й год летают.
30 мая, 20:42
Козьма ПРУТКОВ.
1300003
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