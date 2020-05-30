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2020-05-30T20:30
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Трамп готов отправить военных в Миннеаполис
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РИА Новости

Трамп готов отправить военных в Миннеаполис

20:28 30.05.2020 (обновлено: 20:30 30.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить военных в охваченный беспорядками Миннеаполис, если этого попросят местные власти.

"Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города — ред.) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро", - сказал Трамп журналистам пула.

По его словам, военные должны быть "жесткими, сильными и уважаемыми".
"Эти люди - антифа, плохие радикальные левые, их надо научить, что так поступать нельзя", - сказал Трамп об участниках беспорядков.
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Он также высмеял полицейских, разбегавшихся из полицейского отделения в Миннеаполисе, которое затем было сожжено.
"Я никогда не видел ничего настолько ужасного и глупого в своей жизни. А теперь я вижу, что они пытаются это оправдать", - добавил Трамп.
Он заявил также, что полиции следует быть "намного жестче".
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что подразделения военной полиции во Флориде приведены в состояние готовности на случай отправки в Миннеаполис.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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