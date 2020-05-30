В Мордовии возобновят регистрацию браков со 2 июня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Регистрация браков возобновляется в Мордовии со 2 июня, но в ЗАГС допустят только женихов и невест, сообщается на официальном портале органов госвласти республики.
Соответствующие изменения глава Мордовии Владимир Волков внес в указ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Установить, что со 2 июня 2020 года и на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц", - говорится в указе.
Ранее сообщалось, что с начала апреля органы ЗАГС откладывали заключения регистрации брака, перенося их на новые даты - после 1 июня. Регистрации разрешались только в исключительных случаях при невозможности изменения даты бракосочетания и только в присутствии молодоженов, без приглашения гостей.
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