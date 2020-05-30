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2020-05-30T20:22
https://ria.ru/20200530/1572230586.html
В Мордовии возобновят регистрацию браков со 2 июня
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РИА Новости

В Мордовии возобновят регистрацию браков со 2 июня

20:22 30.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота ЗАГСов в Москве в период коронавируса
Работа ЗАГСов в Москве в период коронавируса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Регистрация браков возобновляется в Мордовии со 2 июня, но в ЗАГС допустят только женихов и невест, сообщается на официальном портале органов госвласти республики.
Соответствующие изменения глава Мордовии Владимир Волков внес в указ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Установить, что со 2 июня 2020 года и на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц", - говорится в указе.
Ранее сообщалось, что с начала апреля органы ЗАГС откладывали заключения регистрации брака, перенося их на новые даты - после 1 июня. Регистрации разрешались только в исключительных случаях при невозможности изменения даты бракосочетания и только в присутствии молодоженов, без приглашения гостей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Волков (политик)Республика МордовияОбщество
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