В Мордовии возобновят регистрацию браков со 2 июня

"Установить, что со 2 июня 2020 года и на период действия режима повышенной готовности государственная регистрация заключения брака производится органами ЗАГС в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что с начала апреля органы ЗАГС откладывали заключения регистрации брака, перенося их на новые даты - после 1 июня. Регистрации разрешались только в исключительных случаях при невозможности изменения даты бракосочетания и только в присутствии молодоженов, без приглашения гостей.