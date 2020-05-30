Число заболевших COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 140

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ВОЛГОГРАД, 30 мая – РИА Новости. Количество больных коронавирусной инфекцией Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло до 140, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 52 человек, в том числе сотрудников, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.

По информации оперштаба, на 30 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2868 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 154 за последние сутки, из них 93 в Урюпинском районе. Выписаны 979 человек, 18 скончались.

"Из 93 выявленных случая коронавируса в Урюпинском районе 88 – это из психоневрологического интерната. Всего там выявлено 140 "ковид"-больных", - сообщили РИА Новости в опершатабе.

По информации ведомства, в Урюпинском районе из-за вспышки коронавируса дважды в сутки начали дезинфицировать остановки, дороги и тротуары, киоски, рынки и автовокзалы, подъезды и дворы.