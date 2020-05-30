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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T20:11
https://ria.ru/20200530/1572230441.html
Число заболевших COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 140
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 140

20:11 30.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 мая – РИА Новости. Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области выросло до 140, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в Урюпинском психоневрологическом интернате, диагноз был подтвержден у 52 человек, в том числе сотрудников, все они госпитализированы. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Это второй интернат с очагом COVID-19 в регионе - о вспышке коронавируса в Жирновском психоневрологическом интернате облздрав сообщал 22 мая.
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По информации оперштаба, на 30 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2868 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 154 за последние сутки, из них 93 в Урюпинском районе. Выписаны 979 человек, 18 скончались.
"Из 93 выявленных случая коронавируса в Урюпинском районе 88 – это из психоневрологического интерната. Всего там выявлено 140 "ковид"-больных", - сообщили РИА Новости в опершатабе.
По информации ведомства, в Урюпинском районе из-за вспышки коронавируса дважды в сутки начали дезинфицировать остановки, дороги и тротуары, киоски, рынки и автовокзалы, подъезды и дворы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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