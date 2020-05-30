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2020-05-30T20:05
https://ria.ru/20200530/1572230264.html
Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
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РИА Новости

Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома

20:05 30.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerВо время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Ряд офицеров Секретной службы США получили ранения при демонстрациях у Белого дома, сообщила в пресс-релизе Секретная служба, которая охраняет правительственные учреждения и руководство США.
"Некоторые демонстранты прибегли к насилию, нападая на офицеров и специальных агентов Секретной службы с кирпичами, камнями, бутылками, петардами и другими предметами. Ряд офицеров и спецагентов подразделения Секретной службы получили ранения в ходе насилия", - говорится в заявлении.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
29 мая, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
Кроме того, было задержано шесть человек. Никто из протестующих не смог перебраться через ограждение Белого дома, уточнила Секретная служба.
"Секретная служба уважает право собраний, мы просим людей собираться мирно ради общей безопасности", - подытожили в службе.
Президент США Дональд Трамп ранее похвалил действия службы и раскритиковал демонстрантов.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтонДональд ТрампСекретная служба СШАСШАВ мире
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