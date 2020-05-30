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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:56
https://ria.ru/20200530/1572230103.html
Путин предложил определить шаги после открытия границ России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1036x0_80_0_0_568b399f99b3868f12aaa514d5125745.jpg
РИА Новости

Путин предложил определить шаги после открытия границ России

19:59 30.05.2020 (обновлено: 23:56 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на заседании постоянных членов Совбеза предложил определить, какие шаги Россия будет предпринимать по открытию границ.
Российский лидер отметил, что некоторые государства уже приступили к снятию ограничений.
"Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", — сказал он.
Тем не менее ряду государств все же приходится возвращаться к мерам по борьбе с пандемией, добавил Путин.
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"Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — заключил глава государства.

Прекращение авиасообщения

В конце марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем было сокращено количество вывозных рейсов и установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.
Месяц спустя премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев. Он отметил, что запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
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Вывоз россиян из-за границы

По словам главы МИД Сергея Лаврова, сейчас за рубежом остаются более 25 тысяч "застрявших" там из-за пандемии россиян. За ними отправляют самолеты, в ближайшее время планируется еще около десяти вывозных рейсов.
По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки. С 18 марта в страну вернулись уже чуть более 240 тысяч россиян.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около 5,8 миллиона человек, свыше 360 тысяч умерли. В России выявили 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка четырех с половиной тысяч человек умерли, почти 170 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияТуризмМихаил МишустинВладимир ПутинОбществоВ мире
Популярные комментарии
Не уже ли ещё не ясно, что беконтрольные туризм и миграция являются главными источникам всякой "Заразы" во всём мире, поэтому границу России закрыть на замок, как это было в СССР !!!
30 мая, 22:07
Виктор Асташкин
27000018
Как показала практика и рейтинг никакой он не лидер.
30 мая, 21:58
Василий Кнутт
1620705
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