Путин предложил определить шаги после открытия границ России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин на заседании постоянных членов Совбеза предложил определить, какие шаги Россия будет предпринимать по открытию границ. Президентна заседании постоянных членов Совбеза предложил определить, какие шаги Россия будет предпринимать по открытию границ.

Российский лидер отметил, что некоторые государства уже приступили к снятию ограничений.

"Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", — сказал он.

Тем не менее ряду государств все же приходится возвращаться к мерам по борьбе с пандемией, добавил Путин.

"Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — заключил глава государства.

Прекращение авиасообщения

В конце марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем было сокращено количество вывозных рейсов и установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.

Месяц спустя премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев. Он отметил, что запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Вывоз россиян из-за границы

По словам главы МИД Сергея Лаврова, сейчас за рубежом остаются более 25 тысяч "застрявших" там из-за пандемии россиян. За ними отправляют самолеты, в ближайшее время планируется еще около десяти вывозных рейсов.

По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки. С 18 марта в страну вернулись уже чуть более 240 тысяч россиян.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около 5,8 миллиона человек, свыше 360 тысяч умерли. В России выявили 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка четырех с половиной тысяч человек умерли, почти 170 тысяч выздоровели.