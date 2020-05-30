В Ульяновской области выявили 97 случаев коронавируса

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области возросло до 2466, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2369.
"По оперативным данным на 30 мая, в регионе подтверждено 2466 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 97 заболевших COVID-19. Из общего числа заразившихся 700 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.