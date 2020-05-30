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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T19:50
https://ria.ru/20200530/1572229983.html
В Ульяновской области выявили 97 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823262_0:197:3036:1904_1036x0_80_0_0_9d06e95dd4a1c6b10268a77bab5362ca.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области выявили 97 случаев коронавируса

19:50 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области возросло до 2466, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2369.
"По оперативным данным на 30 мая, в регионе подтверждено 2466 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 97 заболевших COVID-19. Из общего числа заразившихся 700 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУльяновская областьОбщество
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