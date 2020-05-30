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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T00:00
https://ria.ru/20200530/1572229936.html
В Крыму подготовили план открытия курортного сезона
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1036x0_80_0_0_4a705901e660e6810589b8c167952c64.jpg
РИА Новости

В Крыму подготовили план открытия курортного сезона

19:44 30.05.2020 (обновлено: 00:00 31.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Крым подготовил план открытия курортного сезона, согласно которому объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса будут запускаться в три этапа, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала лета в Крыму разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня — санаторно-курортной отрасли, но на данный момент исключительно для крымчан.
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"Крым подготовил план по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, согласно которому объекты будут запускаться в три этапа", — говорится в сообщении.
Данный план направлен на согласование с федеральным центром. В Крыму насчитывается 1092 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.
В частности, по данным министерства, первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора, связанные с недопущением распространения коронавируса.
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"Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан и при спокойной санитарно-эпидемической обстановке может начаться не ранее 15 июня. На данный момент о готовности работать на подобном режиме заявили руководители порядка 40 средств размещения", — отметили в ведомстве.
Вторым этапом предполагается открытие гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
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"Старт второго этапа возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого. Срок обусловлен тем, что с начала первого этапа пройдет четырнадцатидневный инкубационный период коронавирусной инфекции, что даст возможность оценить последствия запуска части санаторно-курортного комплекса. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром", — говорится в сообщении.
Третий этап предусматривает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения всех форм собственности и развлекательных учреждений.
"Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух", — подчеркнули в министерстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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