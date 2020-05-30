В Крыму подготовили план открытия курортного сезона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Крым подготовил план открытия курортного сезона, согласно которому объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса будут запускаться в три этапа, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала лета в Крыму разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня — санаторно-курортной отрасли, но на данный момент исключительно для крымчан.

"Крым подготовил план по старту работы санаторно-курортного и гостиничного комплекса, согласно которому объекты будут запускаться в три этапа", — говорится в сообщении.

Данный план направлен на согласование с федеральным центром. В Крыму насчитывается 1092 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.

В частности, по данным министерства, первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора , связанные с недопущением распространения коронавируса.

"Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан и при спокойной санитарно-эпидемической обстановке может начаться не ранее 15 июня. На данный момент о готовности работать на подобном режиме заявили руководители порядка 40 средств размещения", — отметили в ведомстве.

Вторым этапом предполагается открытие гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

"Старт второго этапа возможен не ранее, чем через две недели после запуска первого. Срок обусловлен тем, что с начала первого этапа пройдет четырнадцатидневный инкубационный период коронавирусной инфекции, что даст возможность оценить последствия запуска части санаторно-курортного комплекса. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром", — говорится в сообщении.

Третий этап предусматривает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения всех форм собственности и развлекательных учреждений.

"Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух", — подчеркнули в министерстве.