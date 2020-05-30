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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T19:42
https://ria.ru/20200530/1572229870.html
В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом

19:42 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Еще две пациентки с коронавирусом умерли в больницах Чувашии, количество скончавшихся увеличилось до 14, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом.
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"Тринадцатой умершей от новой коронавирусной инфекции стала жительница Чебоксар 1955 года рождения. Она находилась на госпитализации в Больнице скорой медицинской помощи с 13 мая. Четырнадцатый случай смерти от COVID-19 - женщина 1949 года рождения, пенсионерка. Жительница Комсомольского района. Находилась на госпитализации во Второй городской больнице минздрава Чувашии с 10 мая. Врачи сделали все возможное для спасения жизней пациенток, но их спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По данным на 30 мая, у 2798 человек в Чувашии подтверждена коронавирусная инфекция, включая 36 несовершеннолетних. 1242 человек выздоровели, из них 574 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Общество
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