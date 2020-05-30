В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Еще две пациентки с коронавирусом умерли в больницах Чувашии, количество скончавшихся увеличилось до 14, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусом.
"Тринадцатой умершей от новой коронавирусной инфекции стала жительница Чебоксар 1955 года рождения. Она находилась на госпитализации в Больнице скорой медицинской помощи с 13 мая. Четырнадцатый случай смерти от COVID-19 - женщина 1949 года рождения, пенсионерка. Жительница Комсомольского района. Находилась на госпитализации во Второй городской больнице минздрава Чувашии с 10 мая. Врачи сделали все возможное для спасения жизней пациенток, но их спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По данным на 30 мая, у 2798 человек в Чувашии подтверждена коронавирусная инфекция, включая 36 несовершеннолетних. 1242 человек выздоровели, из них 574 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.