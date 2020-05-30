В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом

"Тринадцатой умершей от новой коронавирусной инфекции стала жительница Чебоксар 1955 года рождения. Она находилась на госпитализации в Больнице скорой медицинской помощи с 13 мая. Четырнадцатый случай смерти от COVID-19 - женщина 1949 года рождения, пенсионерка. Жительница Комсомольского района. Находилась на госпитализации во Второй городской больнице минздрава Чувашии с 10 мая. Врачи сделали все возможное для спасения жизней пациенток, но их спасти не удалось", - говорится в сообщении.