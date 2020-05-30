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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T19:38
https://ria.ru/20200530/1572229771.html
На Ямале продлили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

На Ямале продлили режим самоизоляции

19:38 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Так как ситуация не везде на Ямале улучшается, мы приняли решение до 14 июня продлить режим, который действует сейчас. Такой же формат, как мы жили весь май. Надеюсь, что за две недели мы благодаря дополнительным мерам увидим улучшение ситуации и сможем перешагнуть на следующий этап снятия ограничений", - сказал Артюхов в обращении к жителям округа, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он также отметил, что ежедневно количество людей с ранее подтвержденным коронавирусом, которых выписывают из больниц, превышает число госпитализированных с инфекцией.
Ранее замглавы региона Татьяна Бучкова заявила, что напряженная ситуация с распространением коронавируса фиксируется в Новом Уренгое, где за сутки инфекция подтвердилась у 27 человек, а в общей сложности заразились почти 380 жителей. Кроме того, по данным окружного оперативного штаба, на предприятия в районе Нового Уренгоя приходится еще свыше 600 заразившихся.
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Артюхов в своем обращении подчеркнул, что с 1 июня решено ужесточить режим контроля за прохождением теста всеми вахтовыми работниками, которые приезжают в Новый Уренгой.
"Те, кто едет на заработки, должны иметь на руках подтвержденный отрицательный тест, сделанный не более чем за пять дней. Если это короткая командировка, то нужно иметь при себе билет с выездом за пределы Ямала в течение ближайших трех дней. Надеемся, что этими дополнительными усилиями мы ситуацию сдержим, чтобы не было нового притока (заболевших) в связи с началом нового строительного сезона на Ямале", - сказал Артюхов, пояснив, что эта мера будет касаться пока только Нового Уренгоя.
По данным властей округа, инфекция на Ямале подтверждена у 2311 человек, около тысячи уже выздоровели, скончались девять. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе приближается к 120 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Новый УренгойОбщество
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