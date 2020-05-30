На Ямале продлили режим самоизоляции

"Те, кто едет на заработки, должны иметь на руках подтвержденный отрицательный тест, сделанный не более чем за пять дней. Если это короткая командировка, то нужно иметь при себе билет с выездом за пределы Ямала в течение ближайших трех дней. Надеемся, что этими дополнительными усилиями мы ситуацию сдержим, чтобы не было нового притока (заболевших) в связи с началом нового строительного сезона на Ямале", - сказал Артюхов, пояснив, что эта мера будет касаться пока только Нового Уренгоя.