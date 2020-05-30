В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

В отделениях интенсивной терапии остаются интубированы 14 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 106 пациентов.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек.
В Греции проведено в общей сложности 178,3 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.