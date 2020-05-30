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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T19:34
https://ria.ru/20200530/1572229731.html
В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_6814d044baeb98840866fb6330a45e59.jpg
РИА Новости

В Греции за последние сутки никто не умер от COVID-19

19:34 30.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Сотрудник коммунальной службы в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2915 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в субботу.
В отделениях интенсивной терапии остаются интубированы 14 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 106 пациентов.
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За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек.
В Греции проведено в общей сложности 178,3 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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