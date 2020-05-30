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2020-05-30T19:37
https://ria.ru/20200530/1572229616.html
Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572229470_3:0:632:354_1036x0_80_0_0_ab5df907e22232fa5bb9abdcb7eaf4d5.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии

19:29 30.05.2020 (обновлено: 19:37 30.05.2020)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места проведения контртеррористической операции в ингушской Сунже.
Ранее в городе ввели режим КТО. По информации источника РИА Новости, там обнаружили боевиков, между ними и сотрудниками правоохранительных органов произошло столкновение.
Собеседник агентства рассказал, что через некоторое время в ходе боя загорелась хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались преступники, а сейчас идет завершающая фаза спецоперации, стрельба завершилась.
РЕН ТВ со ссылкой на источники также сообщил, что силовикам удалось ликвидировать двух боевиков. Официально это пока не подтверждалось.
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