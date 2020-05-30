Опубликовано видео с места столкновения с боевиками в Ингушетии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места проведения контртеррористической операции в ингушской Сунже.

Ранее в городе ввели режим КТО. По информации источника РИА Новости, там обнаружили боевиков, между ними и сотрудниками правоохранительных органов произошло столкновение.

Собеседник агентства рассказал, что через некоторое время в ходе боя загорелась хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались преступники, а сейчас идет завершающая фаза спецоперации, стрельба завершилась.