В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков

Участники акций протестов в Луисвилле, которые проходят в городе несколько дней подряд, требуют справедливого расследования смерти 26-летней сотрудницы скорой медицинской помощи Брионны Тейлор, которая скончалась после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.

Беспорядки же начались в Луисвилле и других городах после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских. В интернете появились видеоролики, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили на землю и навалились на него втроем, причем один из них наступил мужчине коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.