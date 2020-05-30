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2020-05-30T20:32
https://ria.ru/20200530/1572229584.html
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
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РИА Новости

В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков

19:25 30.05.2020 (обновлено: 20:32 30.05.2020)
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© REUTERS / Bryan Woolston Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Кентукки Энди Бишар запросил помощи Национальной гвардии США для поддержания порядка в крупнейшем городе штата Луисвилле, где несколько дней подряд на фоне ситуации в Миннеаполисе продолжаются протесты из-за гибели от рук полиции в марте афроамериканки Брионны Тейлор, а также начались беспорядки из-за смерти другого афроамериканца - Джорджа Флойда.
"Мы не можем позволить, чтобы память о Брионне была омрачена насилием, чтобы наши улицы охватило насилие. Поэтому сегодня я принимаю меры по обеспечению безопасности людей и призываю Национальную гвардию помочь сохранить мир в Луисвилле", - сказал губернатор в обращении, которое размещено в его Twitter-аккаунте.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
29 мая, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
Участники акций протестов в Луисвилле, которые проходят в городе несколько дней подряд, требуют справедливого расследования смерти 26-летней сотрудницы скорой медицинской помощи Брионны Тейлор, которая скончалась после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
Беспорядки же начались в Луисвилле и других городах после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских. В интернете появились видеоролики, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили на землю и навалились на него втроем, причем один из них наступил мужчине коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКентуккиСШАВ мире
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