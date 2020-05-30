Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"

Ранее издание Politico сообщило, что в телефонном разговоре лидеров Германии и США возникли "горячие разногласия", в том числе из-за ситуации вокруг газотранспортного проекта.

Строительство "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Тем не менее министр энергетики Александр Новак отмечал, что Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями судна-трубоукладчика "Академик Черский". Оно уже прибыло в порт Мукран, который является логистическим центром строительства газопровода.