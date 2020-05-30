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2020-05-30T19:33
https://ria.ru/20200530/1572229325.html
Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"

19:09 30.05.2020 (обновлено: 19:33 30.05.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Разногласия между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом из-за "Северного потока — 2" стали причиной отказа от поездки немецкого канцлера на саммит "Большой семерки", считает сенатор Алексей Пушков.
"Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия — она идет в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по "Северному потоку — 2". Трамп, говорят, очень недоволен. Но, даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестерка" — тоже неплохо", — написал парламентарий в Twitter.
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Ранее издание Politico сообщило, что в телефонном разговоре лидеров Германии и США возникли "горячие разногласия", в том числе из-за ситуации вокруг газотранспортного проекта.

Строительство "Северного потока — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Тем не менее министр энергетики Александр Новак отмечал, что Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями судна-трубоукладчика "Академик Черский". Оно уже прибыло в порт Мукран, который является логистическим центром строительства газопровода.
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Северный поток — 2G7Дональд ТрампАлексей ПушковАнгела МеркельГерманияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Только хотел написать про то, как 7 превратилась в то, что и положено - шестёрку, как Пушков опередил.
30 мая, 19:51
Козьма ПРУТКОВ.
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