Пушков прокомментировал спор Меркель и Трампа по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Разногласия между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом из-за "Северного потока — 2" стали причиной отказа от поездки немецкого канцлера на саммит "Большой семерки", считает сенатор Алексей Пушков.
"Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия — она идет в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по "Северному потоку — 2". Трамп, говорят, очень недоволен. Но, даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестерка" — тоже неплохо", — написал парламентарий в Twitter.
Ранее издание Politico сообщило, что в телефонном разговоре лидеров Германии и США возникли "горячие разногласия", в том числе из-за ситуации вокруг газотранспортного проекта.
Строительство "Северного потока — 2"
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Тем не менее министр энергетики Александр Новак отмечал, что Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями судна-трубоукладчика "Академик Черский". Оно уже прибыло в порт Мукран, который является логистическим центром строительства газопровода.