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2020-05-30T19:46
https://ria.ru/20200530/1572229098.html
Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
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РИА Новости

Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле

19:01 30.05.2020 (обновлено: 19:46 30.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь в Парке Победы
Вечный огонь в Парке Победы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция нашла подростков, потушивших водой из бутылки Вечный огонь в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что двое молодых людей потушили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле. СК возбудил дело о вандализме.
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"Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних по горячим следам установили подозреваемых подростков, которые потушили накануне Вечный огонь. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. На установление личностей юных вандалов были ориентированы наряды полиции. Патрулировали близлежащие районы, скверы. В ходе такой работы злоумышленников удалось найти по приметам. Так, один из них был в серой толстовке с капюшоном. При патрулировании обнаружили такого подростка", — сказал Горелых.
По его словам, полицейские опросили подростка. Выяснилось, что это был один из фигурантов истории.
"Установить личность "партнера" найденного юноши было делом техники для сыщиков. Тушителями огня на мемориале оказались два семиклассника из местной школы № 4. Одному из них 13, а второму — 14 лет. Один из юношей воспитывается в неполной семье, матерью. В эти минуты обоих злоумышленников доставили в полицию и будут опрашивать в присутствии законных представителей", — подчеркнул собеседник агентства.
Скорее всего, уточнил Горелых, их поставят на профилактический учет в ПДН, а родителей привлекут к административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании детей.
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Валерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
Популярные комментарии
Раньше ещё и школа воспитывала помимо семьи. Сейчас всем по фигу.
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Арсений Новиков
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Vlad Ivanov
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