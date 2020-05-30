Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле

По его словам, полицейские опросили подростка. Выяснилось, что это был один из фигурантов истории.

"Установить личность "партнера" найденного юноши было делом техники для сыщиков. Тушителями огня на мемориале оказались два семиклассника из местной школы № 4. Одному из них 13, а второму — 14 лет. Один из юношей воспитывается в неполной семье, матерью. В эти минуты обоих злоумышленников доставили в полицию и будут опрашивать в присутствии законных представителей", — подчеркнул собеседник агентства.