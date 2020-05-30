В Британии число жертв коронавируса выросло на 215 человек

ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 215, до 38 376 человек, количество выявленных новых заражений - на 2445, до 272 826 человек, сообщил на брифинге министр культуры Оливер Доуден.

Накануне в Британии умерли 324 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2095.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.