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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T18:50
https://ria.ru/20200530/1572228919.html
В Британии число жертв коронавируса выросло на 215 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

В Британии число жертв коронавируса выросло на 215 человек

18:50 30.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 215, до 38 376 человек, количество выявленных новых заражений - на 2445, до 272 826 человек, сообщил на брифинге министр культуры Оливер Доуден.
Накануне в Британии умерли 324 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2095.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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