В Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая – РИА Новости. Более 200 участников протестов в Нью-Йорке, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, арестованы за два дня, сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Дермот Ши.
В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев. Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Произошли столкновения.
"В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов", - сказал Ши.
По его словам, множество сотрудников полиции были ранены. "Мы изъяли коктейли Молотова, у нас есть арест, связанный с попыткой убийства четырех полицейских", - отметил он.
В свою очередь мэр Билл де Блазио заявил на пресс-конференции, что власти Нью-Йорка не будут препятствовать мирным протестам, но не станут и мириться с проявлениями насилия. Он осудил случаи, когда полиция распылила перцовый аэрозоль против митингующих, которые не участвовали в насилии.
В то же время мэр заявил, что ряд участников пришли на митинги с явным намерением нападать на полицейских. Он сообщил, что немедленно инициирует независимое разбирательство событий в Бруклине.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.