Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T18:47
https://ria.ru/20200530/1572228884.html
В Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212876_0:233:3226:2048_1036x0_80_0_0_55470ef0823b43aa1e2e7b3f2d0a79aa.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов

18:47 30.05.2020
1249
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 30 мая – РИА Новости. Более 200 участников протестов в Нью-Йорке, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, арестованы за два дня, сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Дермот Ши.
В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев. Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Произошли столкновения.
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Вчера, 17:57
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
"В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов", - сказал Ши.
По его словам, множество сотрудников полиции были ранены. "Мы изъяли коктейли Молотова, у нас есть арест, связанный с попыткой убийства четырех полицейских", - отметил он.
В свою очередь мэр Билл де Блазио заявил на пресс-конференции, что власти Нью-Йорка не будут препятствовать мирным протестам, но не станут и мириться с проявлениями насилия. Он осудил случаи, когда полиция распылила перцовый аэрозоль против митингующих, которые не участвовали в насилии.
В то же время мэр заявил, что ряд участников пришли на митинги с явным намерением нападать на полицейских. Он сообщил, что немедленно инициирует независимое разбирательство событий в Бруклине.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Вчера, 16:14
Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод
4140242
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоНью-Йорк (город)В мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел переговоры с Макроном
Полицейские в США
В Лос-Анджелесе полиция объявила собрание в центре города незаконным
Район индейцев в Миннеаполисе
"У нас есть биты": индейцы обороняют свой район в Миннеаполисе
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
Мэр Миннеаполиса рассказал, кто устраивает беспорядки в городе
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Кентукки
В штате Кентукки запросили помощи Нацгвардии из-за беспорядков
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод
Акция протеста в Миннеаполисе
В Миннеаполисе около 50 человек задержали во время протестов
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке протестующие разбили автомобиль полиции
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Во время акции протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне
Ряд офицеров Секретной службы пострадали при протестах у Белого дома
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: Флойд и обвиняемый в убийстве экс-полицейский работали в одном клубе
Певец Григорий Лепс
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Лента новостейМолния