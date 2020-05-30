В Нью-Йорке арестовали более 200 человек за два дня протестов

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая – РИА Новости. Более 200 участников протестов в Более 200 участников протестов в Нью-Йорке , спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, арестованы за два дня, сообщил на пресс-конференции шеф полиции города Дермот Ши.

В четверг и пятницу в ряде районов Нью-Йорка прошли акции протеста против произвола полиции в отношении афроамериканцев. Самый масштабный митинг состоялся в Бруклине в пятницу вечером, он перерос в беспорядки. Митингующие подожгли автомобиль полиции, забрасывали силовиков подручными предметами. Произошли столкновения.

"В последние два дня, и в особенности вчера вечером в Бруклине у нас в протестах приняли участие примерно 3 тысячи человек. Мы провели более 200 арестов", - сказал Ши.

По его словам, множество сотрудников полиции были ранены. "Мы изъяли коктейли Молотова, у нас есть арест, связанный с попыткой убийства четырех полицейских", - отметил он.

В свою очередь мэр Билл де Блазио заявил на пресс-конференции, что власти Нью-Йорка не будут препятствовать мирным протестам, но не станут и мириться с проявлениями насилия. Он осудил случаи, когда полиция распылила перцовый аэрозоль против митингующих, которые не участвовали в насилии.

В то же время мэр заявил, что ряд участников пришли на митинги с явным намерением нападать на полицейских. Он сообщил, что немедленно инициирует независимое разбирательство событий в Бруклине.