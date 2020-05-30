Мэр Миннеаполиса рассказал, кто устраивает беспорядки в городе

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Люди, которые устраивают беспорядки в Миннеаполисе, не живут в нем, сообщил мэр города Джейкоб Фрей.
По его словам, жители Миннеаполиса напуганы из-за беспорядков, которые происходят в городе.
"Люди, которые делают это - не жители Миннеаполиса, они, в основном, едут не из города (Миннеаполис), не из региона", - сказал Фрей в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что в начале недели в городе проходили в большей степени мирные протесты, но "динамика изменилась".
Мэр соседнего города Сент-Пол Мелвин Картер также заявил, что все задержанные в городе в ходе протестов прошлой ночью были жителями других штатов.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.