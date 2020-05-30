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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T18:16
https://ria.ru/20200530/1572228318.html
В Испании число случаев коронавируса выросло на 271
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729561_0:181:3083:1915_1036x0_80_0_0_952186e8f128bebce67b4ab7e0670231.jpg
РИА Новости

В Испании число случаев коронавируса выросло на 271

18:16 30.05.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании увеличилось за день на 271, почти на 100 больше, чем днем ранее.
В Мадриде выявлены 95 случаев заболевания, в Каталонии – 88.
В пятницу сообщалось о 187 новых заражениях за 24 часа, выявленных при помощи ПЦР-тестов, в четверг – о 182. Общее число случаев с начала эпидемии составляет на субботу 239 228 человек.
За последние семь дней скончались 43 пациента, в пятницу сообщалось о 39 умерших за неделю. Общее число жертв - 27 125.
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Ранее министерство здравоохранения сообщило, что с 11 мая в Испании зарегистрированы 29 случаев заболевания, ввезенные из-за границы. С начала эпидемии коронавирусом заразились 51,5 тысячи медиков, умерли 63.
Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными провинциями страны ограничено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КаталонияМадрид (город)ИспанияВ мире
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