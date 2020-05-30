В Испании число случаев коронавируса выросло на 271

Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде

МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании увеличилось за день на 271, почти на 100 больше, чем днем ранее.

В пятницу сообщалось о 187 новых заражениях за 24 часа, выявленных при помощи ПЦР-тестов, в четверг – о 182. Общее число случаев с начала эпидемии составляет на субботу 239 228 человек.

За последние семь дней скончались 43 пациента, в пятницу сообщалось о 39 умерших за неделю. Общее число жертв - 27 125.

Ранее министерство здравоохранения сообщило, что с 11 мая в Испании зарегистрированы 29 случаев заболевания, ввезенные из-за границы. С начала эпидемии коронавирусом заразились 51,5 тысячи медиков, умерли 63.

Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными провинциями страны ограничено.