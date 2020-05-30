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2020-05-30T18:10
https://ria.ru/20200530/1572228132.html
Минкульт согласовал проект охранных зон музея-усадьбы "Архангельское"
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РИА Новости

Минкульт согласовал проект охранных зон музея-усадьбы "Архангельское"

17:17 30.05.2020 (обновлено: 18:10 30.05.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиГосударственный музей-усадьба "Архангельское"
Государственный музей-усадьба Архангельское
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Государственный музей-усадьба "Архангельское". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ согласовало откорректированный проект охранных зон подмосковного музея-усадьбы "Архангельское", в частности отметив необходимость включить в предлагаемых границах требования по отношению к объектам археологического наследия и обязательство сохранять ценные исторические ландшафты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в субботу.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Минкультуры разрешило вести коммерческую стройку на территории усадьбы.
"Проект зон охраны объекта получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое в установленном порядке прошло общественное обсуждение на официальном сайте Главного управления культурного наследия Московской области", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в ведомстве, заказчиком проекта зон охраны объекта является музей-усадьба "Архангельское", а полномочия по охране находятся в ведении Главного управления культурного наследия Московской области. При этом принятие акта об установлении зон охраны усадьбы относится исключительно к полномочиям органов государственной власти Подмосковья.
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"В связи с общественным резонансом, вызванным несогласием с указанным проектом зон охраны объекта, данный документ был доработан. Откорректированный проект зон охраны объекта получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое также в установленном порядке прошло общественное обсуждение", - сообщили агентству в Минкультуры.
В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время министерством согласован откорректированный проект зон охраны объекта с условием включения в документацию определенных предложений. Туда входят предложения по обязательному сохранению ценных исторических ландшафтов, обеспечению визуального восприятия прилегающих к усадьбе природных территорий и учету объектов культурного (археологического) наследия в рамках границ зон.
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КультураМузеиНовости - НедвижимостьАрхангельское (усадьба)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Московская область (Подмосковье)
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