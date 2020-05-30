Минкульт согласовал проект охранных зон музея-усадьбы "Архангельское"

В Подмосковье едут в древние храмы, усадьбы писателей и за страус-омлетом

В Подмосковье едут в древние храмы, усадьбы писателей и за страус-омлетом

"В связи с общественным резонансом, вызванным несогласием с указанным проектом зон охраны объекта, данный документ был доработан. Откорректированный проект зон охраны объекта получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которое также в установленном порядке прошло общественное обсуждение", - сообщили агентству в Минкультуры.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время министерством согласован откорректированный проект зон охраны объекта с условием включения в документацию определенных предложений. Туда входят предложения по обязательному сохранению ценных исторических ландшафтов, обеспечению визуального восприятия прилегающих к усадьбе природных территорий и учету объектов культурного (археологического) наследия в рамках границ зон.