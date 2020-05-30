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2020-05-30T19:27
https://ria.ru/20200530/1572227932.html
В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию
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РИА Новости

В штате Миннесота впервые полностью мобилизуют Нацгвардию

17:57 30.05.2020 (обновлено: 19:27 30.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц заявил, что из-за беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Национальная гвардия Миннесоты впервые в ее истории будет мобилизована полностью.
"Я поручаю (генерал-майору) Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты", - сказал Уолц в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал NBC News.
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
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Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Ранее командующий нацгвардией штата Миннесота генерал-майор Джон Дженсен заявил, что еще 1 тысяча бойцов Национальной гвардии США может быть направлена в города Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
29 мая, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
Это как же, а? Против мирных-то граждан? Там студенты, просто молодёжь, это ж будущее США, а они на них вооружённых до зубов полицейских((
30 мая, 18:30
Андрей Романов
1530001
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