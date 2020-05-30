В Индии продлили режим изоляции в зонах распространения коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Власти Индии продлили режим изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводят послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально, говорится в указе министерства внутренних дел страны.
"Режим изоляции продлится в зонах распространения коронавируса до 30 июня 2020 года. Зоны ... определят местные власти, руководствуясь правилами МВД Индии", - говорится в тексте указа.
Пятый этап продления режима изоляции начнется 1 июня.
МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на пятом этапе его продления. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы снятия ограничений по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. Отмечается, что решение о начале второй фазы примут в июле 2020 года.
В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, возобновят международные полеты, работу метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и мест массовых собраний.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.
Согласно последним данным, в Индии находятся более 173 тысяч заразившихся коронавирусом, 4971 человек погиб.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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