В Индии продлили режим изоляции в зонах распространения коронавируса

МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на пятом этапе его продления. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы снятия ограничений по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. Отмечается, что решение о начале второй фазы примут в июле 2020 года.