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2020-05-30T20:23
https://ria.ru/20200530/1572227862.html
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
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РИА Новости

МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

17:56 30.05.2020 (обновлено: 20:23 30.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информация об изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались в российской государственной типографии "Гознак".
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Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между "Гознаком" и главой ливийского Центробанка, утвержденного палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.
Дипломаты подчеркнули, что направленные денежные средства были необходимы для стабилизации экономики Ливии.
В МИД пояснили, что в условиях фактического двоевластия в стране существуют два Центробанка. Первый находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Второй ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, поэтому обладает необходимой международной легитимностью, размещается в Бенгази, говорится в сообщении ведомства.
"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", — отметили на Смоленской площади.
В ведомстве напомнили, что Россия выступает исключительно за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.
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"В этом контексте поддерживаем выдвинутую спикером палаты депутатов Ливии Агилой Салехом инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны. Считаем, что ее положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН", — заключили в МИД.

Заявление "Гознака"

В свою очередь, в типографии заявили, что задержание в прошлом году партии с ливийскими банкнотами произошло в нарушение норм международного права.
Там подтвердили, что контракт был подписан в 2015 году и одобрен советом директоров Центробанка страны. В "Гознаке" напомнили, что право ЦБ в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи).
Халифа Хафтар
20 мая, 14:58Сказано в эфире
"Благородный жест". Почему Хафтар отводит армию от ТриполиЛивийская национальная армия Халифы Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти действия.
"Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — сказали представители компании.
Типография и заказчик несколько месяцев пытались получить объяснение от Валлетты, однако мальтиийский таможенный орган отреагировал лишь в этом году заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального банка Ливии", указали в компании.
По данным изготовителя, произведенные банкноты являются модифицированной серией предыдущих и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.
Как рассказали в "Госзнаке", образцы утверждены представителями ливийского Центробанка в установленном порядке, вследствие чего, отметили в компании, применение термина "фальшивый" является необоснованным и неправомерным.
В типографии также заявили, что комиссия при Совбезе ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег для Ливии.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСШАВ мире
Популярные комментарии
Типа кто-то бы признался.
30 мая, 18:07
ОЛОлег Ливанов
30400399
Вы достойно описали свою власть, которая совершала и совершает убийства на востоке страны. Крича при этом, что это дела России.
30 мая, 18:19
Vuelo Normal
97100020
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