МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информация об изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.

Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались в российской государственной типографии "Гознак".

Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между "Гознаком" и главой ливийского Центробанка, утвержденного палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.

Дипломаты подчеркнули, что направленные денежные средства были необходимы для стабилизации экономики Ливии.

В МИД пояснили, что в условиях фактического двоевластия в стране существуют два Центробанка. Первый находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Второй ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, поэтому обладает необходимой международной легитимностью, размещается в Бенгази, говорится в сообщении ведомства.

"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", — отметили на Смоленской площади.

В ведомстве напомнили, что Россия выступает исключительно за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.

"В этом контексте поддерживаем выдвинутую спикером палаты депутатов Ливии Агилой Салехом инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны. Считаем, что ее положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН", — заключили в МИД.

Заявление "Гознака"

В свою очередь, в типографии заявили, что задержание в прошлом году партии с ливийскими банкнотами произошло в нарушение норм международного права.

Там подтвердили, что контракт был подписан в 2015 году и одобрен советом директоров Центробанка страны. В "Гознаке" напомнили, что право ЦБ в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи).

"Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями", — сказали представители компании.

Типография и заказчик несколько месяцев пытались получить объяснение от Валлетты, однако мальтиийский таможенный орган отреагировал лишь в этом году заявлением, "содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального банка Ливии", указали в компании.

По данным изготовителя, произведенные банкноты являются модифицированной серией предыдущих и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.

Как рассказали в "Госзнаке", образцы утверждены представителями ливийского Центробанка в установленном порядке, вследствие чего, отметили в компании, применение термина "фальшивый" является необоснованным и неправомерным.