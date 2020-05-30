Пашинян рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в Армении

"В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом – 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал премьер на онлайн-брифинге в субботу.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 3317 излечились и 127 скончались.