Пашинян рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в Армении

ЕРЕВАН, 30 мая – РИА Новости. Свыше 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом – 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал премьер на онлайн-брифинге в субботу.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 3317 излечились и 127 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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