Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:53
https://ria.ru/20200530/1572227713.html
Пашинян рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в Армении
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1036x0_80_0_0_980a85731b4778764096f4836a2b609f.jpg
РИА Новости

Пашинян рассказал о состоянии заболевших COVID-19 в Армении

17:53 30.05.2020
796
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 30 мая – РИА Новости. Свыше 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом – 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал премьер на онлайн-брифинге в субботу.
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
29 мая, 11:27Распространение нового коронавируса
В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 3317 излечились и 127 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Ереване
Армения по случаям COVID-19 на миллион человек обошла Францию и Иран
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8927
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении завершили лабораторные опыты для выпуска тестов на COVID-19
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8676
Закрытые магазины в торговом центре Мега Новосибирск
В Киеве возобновили работу торговые центры
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ЕСПЧ дал заключение по делу экс-главы Армении Кочаряна
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5246
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Испании число случаев коронавируса выросло на 271
Пробирки в лаборатории
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
В МВД Белоруссии прокомментировали задержание блогера в Гродно
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Жители Пекина в медицинских масках
Китай к концу года планирует получить вакцину от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:55В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
05:53В Китае за сутки выявили пять новых случаев COVID-19
05:34Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
05:34В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих
05:26Трамп считает, что нацгвардию в Миннеаполисе задействовали слишком поздно
05:23В Южной Корее за сутки выявили 27 случаев COVID-19
05:17В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
05:16В Миннеаполисе протестующие снова игнорируют комендантский час
05:15СМИ: в Филадельфии более 10 полицейских пострадали в ходе беспорядков
04:41В Нью-Йорке полиция вытеснила протестующих с автодороги
04:39Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
04:23В Госдуме предложили включить в ОМС программу лечения от курения
04:21В Мексике за сутки умерли более 360 человек с COVID-19
04:19Эксперт объяснил важность анонимности при тестировании на COVID-19
03:48Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
03:47Эксперт объяснил значение запуска Crew Dragon для России
03:45В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
03:36СМИ: в Нью-Йорке полиция приостанавливает одиночное патрулирование
03:26Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
03:23Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Лента новостейМолния