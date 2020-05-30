В Киеве возобновили работу торговые центры

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в субботу возобновили работу в Киеве после более чем двухмесячного карантина из-за пандемии Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в субботу возобновили работу в Киеве после более чем двухмесячного карантина из-за пандемии коронавируса на Украине . Теперь все посетители должны проходить температурный скрининг, быть в средствах индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции. Корреспондент РИА Новости посетил несколько столичных ТРЦ и проверил, придерживаются ли продавцы и посетители установленных норм.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

По последним данным минздрава Украины, в стране зафиксированы 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек.

Вход под контролем

Хотя ТРЦ в Киеве и возобновили работу, но попасть туда могут не все. Условием пропуска является наличие маски или респиратора, а также нормальная температура. Корреспондент РИА Новости посетил три больших столичных ТРЦ в разных районах Киева и убедился, что ни в один из них попасть без средств индивидуальной защиты нельзя.

На всех входах в здания, в том числе и из подземных паркингов, дежурят охранники, вооруженные градусниками. При попытке пройти в ТРЦ без маски они вежливо просят либо надеть ее, либо покинуть помещение. При этом сами сотрудники безопасности в масках, перчатках и защитных очках.

Температуру на входе в два больших ТРЦ "Район" и Sky Mall ("Скаймолл") меряют не всем, а только тем, кто либо изъявил желание, либо имеет признаки респираторного заболевания.

"Мы не можем всем проверять температуру. Если сразу заходит несколько человек, то банально не успеваешь и образуется очередь, а во-вторых, не все с пониманием относятся, и есть люди которые не хотят, чтоб ее измеряли. Если мы видим, что визуально нет признаков гриппа или простуды, то пропускаем. А вот без масок не пускаем", - рассказал охранник ТЦ "Район" Валерий корреспонденту РИА Новости. При этом он отметил, что еще не было случаев, когда фиксировали повышенную температуру – более 37,5 градусов.

ТРЦ Ocean Plaza пошел дальше и потратился на установку на центральном входе в помещение специальных рамок с камерами, которые распознают наличие маски на лице человека и автоматически измеряют температуру. У 10 человек, которые прошли через рамки, когда корреспондент РИА Новости находился возле монитора, температура была не выше 35,7 градусов.

Антисептик и дистанция

На всех входах в помещения торговых центров в Киеве стоят санитайзеры, а также уголки с информацией, как стоит себя вести, чтобы не заразиться коронавирусом и какие действия предпринимать, если появились первые симптомы.

Помимо этого, во всех магазинах, которые находятся в ТРЦ, а также на входах есть антисептики для рук. Более того, некоторые из продавцов требуют, чтобы посетители были в одноразовых перчатках. Если перчаток нет, они предлагают их бесплатно.

Также покупатели обязаны придерживаться социальной дистанции. Большинство магазинов установило разметку, согласно которой люди должны стоять в очереди. В некоторые помещения не пускают более пяти покупателей одновременно, а входы ограничены запрещающей лентой.

При этом ни в одном из трех ТРЦ корреспондент РИА Новости не заметил очередей, покупателей очень мало по сравнению с выходными днями, которые были до введения карантина. "Людей очень мало. У нас сейчас консультантов в магазине больше, чем было посетителей за полдня. Я думаю, все из-за очень плохой погоды (в Киеве в субботу утром прошел сильный ливень – ред.). Плюс, может, еще не все в курсе, что мы открылись", - сказала РИА Новости продавец-консультант Наталия.

Все продавцы-консультанты, а также обслуживающий персонал торговых центров на рабочих местах находились в средствах индивидуальной защиты – масках, перчатках и защитных очках.

Кроме того, торговые центры нанесли предупреждения о необходимости сохранять социальную дистанцию перед эскалаторами и ступеньками. А Ocean Plaza, в котором находится большой аквариум, обозначил места для желающих полюбоваться рыбками с соблюдением дистанции.

Торгово-развлекательный центр Lavina Mall сообщил, что установил специальные санитарные кабинки, чтобы посетители могли обеззаразить одежду и обувь. "На входах в ТРЦ Lavina уже установлена система аэрозольного обеззараживания одежды и обуви от вирусов и бактерий", - сообщил ТРЦ на своей странице в Facebook. При этом сообщается, что в обработка убивает более 650 вирусов и бактерий, а антисептическое средство не содержит спирта, хлора и других химических соединений, экологически чистое и нетоксичное для человека.

В свою очередь ТРЦ Gulliver сообщил об установке на входе в помещение пунктов температурного контроля, санитайзеров и автоматов для покупки защитных масок. В лифтах в торговом центре можно ездить небольшими группами - от трех до пяти человек в кабине. "На территории паркинга: на входных зонах установлены пункты температурного контроля водителей и пассажиров авто", - сообщил ТРЦ на своей странице в Facebook.

Без еды и кино

Еще одним ограничением для столичных торгово-развлекательных центров стал запрет на работу развлекательных зон, как для детей, так и для взрослых. В частности, помимо детских комнат и площадок, не работают также кинотеатры и игровые зоны.

Большинство зон фуд-кортов также закрыты в связи с тем, что посетителей разрешено принимать только на летних площадках на свежем воздухе. При этом те кафе, которые возобновили работу, предлагают посетителям взять еду и напитки на вынос, а столы и стулья либо совсем спрятаны, либо же вход к ним закрыт запрещающей красной лентой.

Но отсутствие столиков не помешало всем желающим расположиться с едой возле окон. "На улице дождь, там не покушаешь. А мы вот гуляли по магазинам и проголодались. Мы далеко стоим от других людей, так что заразиться не боимся", - сказал Андрей, который с супругой решили перекусить прямо в торговом центре, отвечая на вопрос, не боятся ли они заразиться коронавирусом, так как сняли маски в помещении.

Скидки и распродажи

В торгово-развлекательных центрах возобновили работу все магазины без исключений. Большинство из них заманивает покупателей скидками – некоторые предлагают 20%, некоторые 50%, но есть и такие, что заявляют о 70% скидках в связи с ликвидацией коллекций. "Мы с подружкой во время карантина мониторили наши любимые бренды и как увидели, что Кличко (мэр Киева Виталий Кличко – ред.) разрешил открыться ТРЦ и что там будут скидки, сразу в первый день примчались, пока большой выбор и все не раскупили", - рассказала РИА Новости Анна, показывая на пакеты с покупками.

В основном покупатели были в тех магазинах, которые предлагали сэкономить. А вот в дорогих бутиках, ювелирных магазинах и магазинах бытовой техники посетителей практически не было. Продавец-консультант сети магазинов Владимир, торгующей бытовой техникой, считает, что это связано с плохой погодой, а также с тем, что украинцы начали покупать все через интернет. "За время карантина люди приучились делать покупки через интернет. Сегодня были всего несколько человек, которые пришли посмотреть, так сказать, пощупать, и планируют купить через сайт", - рассказал он.