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2020-05-30T17:42
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Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон
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РИА Новости

Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

17:42 30.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Cyrios / Дзержинск Нижегородской области
Дзержинск Нижегородской области
CC BY-SA 3.0 / Cyrios /
Дзержинск Нижегородской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.
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По информации министерства, в новой ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" в городе Дзержинск Нижегородской области планируется производство химических продуктов, газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции.
В ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии планируется размещение производства продукции нефтехимической переработки, создание экологического центра для испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий, а также других предприятий.
В Саратовской области на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также инновационного кластера по производству отопительного оборудования.
"На данный момент в России функционирует 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего компаниями-резидентами осуществлено более 422 миллиардов рублей инвестиций, создано более 38 тысяч рабочих мест и уплачено порядка 100 миллиардов рублей налогов и более 50 миллиардов рублей таможенных платежей", - отметили в министерстве.
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Республика БашкортостанМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФСаратовская областьНижегородская областьЭкономика
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