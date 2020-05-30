Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития

Башкирии и Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в Нижегородской области Саратовской области . Общий объем инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.

По информации министерства, в новой ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" в городе Дзержинск Нижегородской области планируется производство химических продуктов, газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции.

В ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии планируется размещение производства продукции нефтехимической переработки, создание экологического центра для испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий, а также других предприятий.

В Саратовской области на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также инновационного кластера по производству отопительного оборудования.