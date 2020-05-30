На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 17 тысяч, в субботу минздрав страны сообщил о 590 новых случаях заражения, передает местное издание Philippine Star.
Сообщается, что, по данным филиппинского минздрава, число случаев заражения коронавирусом составило в стране в общей сложности 17 224. Количество скончавшихся от COVID-19 достигло 950, выздоровели после заражения в общей сложности 3808 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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