В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия

Девушка в защитной маске в Крыму. Архивное фото

Девушка в защитной маске в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий в Крыму сохранится на период действия режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в указе главы республики.

Ранее Аксенов сообщил, что с начала лета в Крыму разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня – санаторно-курортной отрасли, но на данный момент исключительно для крымчан.

"Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных", - говорится во внесенных изменениях в указ главы республики о введении режима повышенной готовности, опубликованном на сайте крымского правительства.

Кроме того, сохраняется запрет на пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах, а также на выезд организованных детских групп за пределы республики.

Всего в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 229 человек.