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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:32
https://ria.ru/20200530/1572227246.html
В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570626683_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_83779951af3b894a2d955822e538d618.jpg
РИА Новости

В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия

17:32 30.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Крыму
Девушка в защитной маске в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий в Крыму сохранится на период действия режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в указе главы республики.
Ранее Аксенов сообщил, что с начала лета в Крыму разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня – санаторно-курортной отрасли, но на данный момент исключительно для крымчан.
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"Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных", - говорится во внесенных изменениях в указ главы республики о введении режима повышенной готовности, опубликованном на сайте крымского правительства.
Кроме того, сохраняется запрет на пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах, а также на выезд организованных детских групп за пределы республики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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