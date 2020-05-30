В МВД Белоруссии прокомментировали задержание блогера в Гродно

МИНСК, 30 мая - РИА Новости. После инцидента в белорусском Гродно, в ходе которого был задержан блогер Сергей Тихановский, ранее планировавший баллотироваться в президенты После инцидента в белорусском Гродно, в ходе которого был задержан блогер Сергей Тихановский, ранее планировавший баллотироваться в президенты Белоруссии , и его сторонники, возбуждено уголовное дело по поводу насилия в отношении двух милиционеров, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

В пятницу вечером в Гродно на пикете по сбору подписей в рамках избирательной кампании в Белоруссии, по данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", были задержаны блогер и еще девять человек. Ранее Тихановский не смог зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты, поскольку на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать документы для подачи в ЦИК. Но инициативную группу зарегистрировала супруга Тихановского – Светлана, и сейчас она выдвигается в президенты. Сам блогер значится руководителем ее инициативной группы.

"Двадцать девятого мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По ее данным, двум милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. "Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел", - отмечается в сообщении.

Согласно уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.

В пятницу днем президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, Лукашенко высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", который "тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах". При этом Лукашенко отмечал, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует". По словам главы государства, он осведомлен также, откуда приехал Тихановский и "какое у него гражданство".