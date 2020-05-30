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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:23
https://ria.ru/20200530/1572227021.html
Китай к концу года планирует получить вакцину от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156304/03/1563040356_0:351:3001:2039_1036x0_80_0_0_f44cbe7469d2b4fe1f4ce84ab0161795.jpg
РИА Новости

Китай к концу года планирует получить вакцину от COVID-19

17:23 30.05.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Пекина в медицинских масках
Жители Пекина в медицинских масках
© AP Photo / Andy Wong
Жители Пекина в медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Китай к концу этого года или в начале следующего может получить вакцину от COVID-19, сообщил комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).
"Ожидается, что инактивированная вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале следующего", - говорится в статье, размещенной в субботу в официальном аккаунте SASAC в соцсети Weibo.
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В свою очередь ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению Китая сообщил, что в настоящий момент уже пять различных вакцин находятся на второй стадии клинических исследований.
"Китай занимает ведущие позиции в области исследований и разработок вакцины от COVID-19, в настоящее время уже пять вакцин дошли до второго этапа клинических испытаний… Наша скорость вовсе не медленная", - заявил Чжун Наньшань.
Он добавил, что "конечно, на вакцину требуется много времени, высокоэффективную вакцину предстоит выбрать путем сравнительного отбора, поэтому понадобится довольно длительное время".
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В SASAC утонили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и, если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.
Ранее заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь сообщал, что китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах, в случае успешного продвижения работ, вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю. Китайским специалистам удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.
Разрешение на проведение клинических испытаний помимо прочих получили Пекинский институт биопрепаратов и Уханьский институт биопрепаратов (оба входят в состав государственной корпорации Sinopharm Group).
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Если их вакцинам удастся выйти на рынок, то Пекинский институт биопрепаратов в год сможет производить 100-120 миллионов доз, для этого за 2 месяца был построен специальный цех. Уханьский же институт планирует завершить строительство своего цеха к началу июля, таким образом два этих китайских института в год смогут выпускать более 200 миллионов доз вакцины от COVID-19, чтобы обеспечить ее доступность на рынке.
После того, как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
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