В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5246

БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 5246, за сутки выявлены 257 фактов заражения, число выздоровевших достигло 3327, число жертв вируса возросло до 61, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3327 человек вылечились, 61 человек умер, 1858 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 294 264 теста на выявление коронавируса.
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