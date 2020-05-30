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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:17
https://ria.ru/20200530/1572226884.html
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5246
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5246

17:17 30.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 30 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 5246, за сутки выявлены 257 фактов заражения, число выздоровевших достигло 3327, число жертв вируса возросло до 61, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3327 человек вылечились, 61 человек умер, 1858 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 294 264 теста на выявление коронавируса.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
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