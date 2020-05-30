Гражданам Чехии объяснили, куда они смогут ездить без тестов на COVID-19

ПРАГА, 30 мая – РИА Новости. Граждане Чехии с 15 июня могут посещать на паритетных началах семь европейских стран без необходимости проходить перед этим тесты на коронавирус, сообщил в субботу глава МИД республики Томаш Петршичек.

"Наше ведомство представит в понедельник на заседании правительства систему своего рода "светофора", разделив по цветам страны, которые наши граждане уже смогут в ближайшее время начать посещать. Для поездок в семь стран зеленой зоны им не понадобятся никакие разрешения, в том числе показатели тестирования на коронавирус. Это Австрия, Венгрия, Германия, Словения, Хорватия, Греция и Болгария, свободный выезд в эти страны мы хотим открыть с 15 июня", - сказал Петршичек журналистам.

В желтую зону, по словам министра, войдут страны, в которых эпидемиологическая обстановка несколько более сложная, чем в относящихся к зеленой зоне, после возвращения граждане должны будут подтвердить свое состояние негативным тестом или пройти 14-дневный карантин. И, наконец, выезд в страны красной зоны со сложной эпидемиологической ситуацией останется ограниченным, к ним обносится, например, Великобритания.

"В подготовке этих данных вместе с нами работали медики и сотрудники МВД. Работа над системой будет постоянно продолжаться, исходя из данных каждой из стран по коронавирусу", - добавил Петршичек.