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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:11
https://ria.ru/20200530/1572226679.html
Гражданам Чехии объяснили, куда они смогут ездить без тестов на COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1571000141_0:111:2048:1263_1036x0_80_0_0_869dffd3a67e1b89916b33fb48ca7c76.jpg
РИА Новости

Гражданам Чехии объяснили, куда они смогут ездить без тестов на COVID-19

17:11 30.05.2020
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CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министерство иностранных дел Чешской республики. Архивное фото
ПРАГА, 30 мая – РИА Новости. Граждане Чехии с 15 июня могут посещать на паритетных началах семь европейских стран без необходимости проходить перед этим тесты на коронавирус, сообщил в субботу глава МИД республики Томаш Петршичек.
"Наше ведомство представит в понедельник на заседании правительства систему своего рода "светофора", разделив по цветам страны, которые наши граждане уже смогут в ближайшее время начать посещать. Для поездок в семь стран зеленой зоны им не понадобятся никакие разрешения, в том числе показатели тестирования на коронавирус. Это Австрия, Венгрия, Германия, Словения, Хорватия, Греция и Болгария, свободный выезд в эти страны мы хотим открыть с 15 июня", - сказал Петршичек журналистам.
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В желтую зону, по словам министра, войдут страны, в которых эпидемиологическая обстановка несколько более сложная, чем в относящихся к зеленой зоне, после возвращения граждане должны будут подтвердить свое состояние негативным тестом или пройти 14-дневный карантин. И, наконец, выезд в страны красной зоны со сложной эпидемиологической ситуацией останется ограниченным, к ним обносится, например, Великобритания.
"В подготовке этих данных вместе с нами работали медики и сотрудники МВД. Работа над системой будет постоянно продолжаться, исходя из данных каждой из стран по коронавирусу", - добавил Петршичек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Томаш ПетршичекНовости - ТуризмЕвросоюзЧехияВ мире
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