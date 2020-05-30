В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), для препятствия полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"Мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Золотое (подконтрольны ВС Украины, - ред.), где манёвренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ", - рассказал Осадчий.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что считает подобные действия украинских силовиков провокациями.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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