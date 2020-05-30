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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T17:02
https://ria.ru/20200530/1572226488.html
В Крыму продлили период самоизоляции для пожилого населения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943024_0:206:3190:2000_1036x0_80_0_0_14d7b4421bf554cfeebd0a59ffdcedbc.jpg
РИА Новости

В Крыму продлили период самоизоляции для пожилого населения

17:02 30.05.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкРыбак на набережной Алушты
Рыбак на набережной Алушты
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Рыбак на набережной Алушты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Период обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму продлен до 15 июня, говорится во внесенных изменениях в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
"На период до 15 июня 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет… не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Требования обязательной самоизоляции также распространяются и на людей с хроническими заболеваниями.
Всего в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 229 человек.
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