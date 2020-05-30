В Крыму продлили период самоизоляции для пожилого населения

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Период обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму продлен до 15 июня, говорится во внесенных изменениях в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.
"На период до 15 июня 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет… не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
Требования обязательной самоизоляции также распространяются и на людей с хроническими заболеваниями.
Всего в республике зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших - 229 человек.
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