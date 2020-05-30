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В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

17:00 30.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных обстрелов территории республики.
Ранее Осадчий уточнил, что к линии соприкосновения в Донбасс прибыли спецгруппы восьмого полка сил специальных операций (ССО) Украины, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВС Украины.
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"Командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. В этих целях командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" направило в зону ответственности 25-й бригады ВСУ два расчёта БПЛА, прошедших переподготовку по корректировке артиллерийского огня на базе 184 учебного центра ВСУ во Львовской области", - заявил Осадчий журналистам.
По данным Народной милиции ЛНР, расчётам БПЛА украинских силовиков во взаимодействии с прибывшей ранее спецгруппой 8 полка ССО, поставлена задача "обеспечить провокационные обстрелы жилых районов населенных пунктов республики". Осадчий уточнил, что подобные обстрелы будут совершаться, чтобы спровоцировать ответный огнь со стороны оборонного ведомства республики.
"Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости возмездия, ни один ваш выстрел не останется безнаказанным. За каждую выпущенную в сторону республики пулю вас ждет соизмеримый ответ", - уточнил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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