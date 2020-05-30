В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных обстрелов территории республики.

Ранее Осадчий уточнил, что к линии соприкосновения в Донбасс прибыли спецгруппы восьмого полка сил специальных операций (ССО) Украины , в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВС Украины

"Командование ВСУ не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. В этих целях командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" направило в зону ответственности 25-й бригады ВСУ два расчёта БПЛА, прошедших переподготовку по корректировке артиллерийского огня на базе 184 учебного центра ВСУ во Львовской области", - заявил Осадчий журналистам.

По данным Народной милиции ЛНР, расчётам БПЛА украинских силовиков во взаимодействии с прибывшей ранее спецгруппой 8 полка ССО, поставлена задача "обеспечить провокационные обстрелы жилых районов населенных пунктов республики". Осадчий уточнил, что подобные обстрелы будут совершаться, чтобы спровоцировать ответный огнь со стороны оборонного ведомства республики.