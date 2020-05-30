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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:59
https://ria.ru/20200530/1572226312.html
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_f0532cd55ddc3988aeef88d00a173b5d.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

16:59 30.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 202 - до 8098, всего скончался 291 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее, 29 мая, власти Молдавии сообщали о 7896 зарегистрированных случаях коронавируса, 288 из которых стали летальными.
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"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8098. Всего 4455 человек были вылечены, а 291 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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