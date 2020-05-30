В Молдавии число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 202 - до 8098, всего скончался 291 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее, 29 мая, власти Молдавии сообщали о 7896 зарегистрированных случаях коронавируса, 288 из которых стали летальными.
"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8098. Всего 4455 человек были вылечены, а 291 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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