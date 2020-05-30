В Молдавии число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

"Еще 202 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8098. Всего 4455 человек были вылечены, а 291 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.