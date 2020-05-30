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Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
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РИА Новости

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

16:59 30.05.2020 (обновлено: 17:00 30.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
"Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США. Они были не только совершенно профессиональными, но и очень крутыми. Я был внутри, видел каждое движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности. Они дали "протестующим" кричать и скандировать сколько угодно, но когда кто-то слишком разыгрывался или переходил границу, они быстро и жестко на него набрасывались. Они даже не успевали понять, что это было", - написал Трамп в серии твитов.
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"Большая толпа, профессионально организованная, но никто даже близко не подошел к тому, чтобы прорваться за ограждение. А если бы они прорвались, то их бы приветствовали самые злобные собаки и самое жуткое оружие, которое я когда-либо видел. Вот тогда бы люди действительно по меньшей мере сильно пострадали", - добавил Трамп, еще раз поблагодарив Секретную службу.
Он также раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер которая, по его словам, не давала местной полиции вмешаться в ситуацию. "Мюриэл Боузер, которая все время добивается денег и помощи, показала себя с плохой стороны, не давала полиции Вашингтона принять участие. "Не их работа". Прекрасно!" - саркастически заметил Трамп.
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Толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома с раннего вечера пятницы до поздней ночи на субботу. Серьезных беспорядков зафиксировано не было.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдДональд ТрампСекретная служба СШАВашингтон (город)СШАВ мире
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