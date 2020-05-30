Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

"Большая толпа, профессионально организованная, но никто даже близко не подошел к тому, чтобы прорваться за ограждение. А если бы они прорвались, то их бы приветствовали самые злобные собаки и самое жуткое оружие, которое я когда-либо видел. Вот тогда бы люди действительно по меньшей мере сильно пострадали", - добавил Трамп, еще раз поблагодарив Секретную службу.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.