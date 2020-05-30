В Карелии начал работу остановленный из-за COVID общественный транспорт

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественный транспорт, остановленный из-за коронавируса, возобновил работу на всей территории Карелии. Исключением стал Олонецкий район, где фиксируется резкий рост заболевших, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Ранее общественный транспорт запустили только в Петрозаводске.
"Возобновление работы общественного транспорта на территории всей Карелии уже с сегодняшнего дня. Исключение - Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
По данным оперативного штаба, по состоянию на 30 мая в Карелии выявлено 430 случаев коронавируса (+22 за сутки). За все время выздоровели 164 человека, скончались - двое.
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