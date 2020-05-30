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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:57
https://ria.ru/20200530/1572226159.html
В Карелии начал работу остановленный из-за COVID общественный транспорт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275895_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_24f6b7dcac97caa2f01f7c7032038215.jpg
РИА Новости

В Карелии начал работу остановленный из-за COVID общественный транспорт

16:57 30.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТроллейбус
Троллейбус
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Троллейбус. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественный транспорт, остановленный из-за коронавируса, возобновил работу на всей территории Карелии. Исключением стал Олонецкий район, где фиксируется резкий рост заболевших, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Ранее общественный транспорт запустили только в Петрозаводске.
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"Возобновление работы общественного транспорта на территории всей Карелии уже с сегодняшнего дня. Исключение - Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По данным оперативного штаба, по состоянию на 30 мая в Карелии выявлено 430 случаев коронавируса (+22 за сутки). За все время выздоровели 164 человека, скончались - двое.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковПетрозаводскОлонецкий районРеспублика КарелияОбщество
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