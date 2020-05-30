В Карелии начал работу остановленный из-за COVID общественный транспорт

"Возобновление работы общественного транспорта на территории всей Карелии уже с сегодняшнего дня. Исключение - Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции. Там работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".