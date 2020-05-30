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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:54
https://ria.ru/20200530/1572225974.html
В Карелии откроют музеи и фитнес-центры
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РИА Новости

В Карелии откроют музеи и фитнес-центры

16:54 30.05.2020
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© Fotolia / golubovyФитнес-центр
Фитнес-центр
© Fotolia / golubovy
Фитнес-центр. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Фитнес-центры и музеи, приостановившие свою деятельность из-за коронавируса, открываются в Карелии, в регионе вновь разрешена розничная торговля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"(Разрешается) работа фитнес-центров, тренажерных залов и других спортобъектов. Но есть ограничение - посетителей должно быть не более 50 процентов от максимальной пропускной способности зала. Конечно, обязательно соблюдение профилактических мер", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
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Кроме того, сообщил губернатор, с 1 июня во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля. Также с этой даты открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования, а также использования масок и перчаток. Также можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.
С 8 июня школы могут проводить очные консультации для 11-классников по подготовке к ЕГЭ. Численность групп также не более 10 человек, по одному за партой, обязательно в масках и с предварительным измерением температуры. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий.
Как сообщил губернатор, с 1 июля в Карелии начнется летняя оздоровительная кампания, а к 1 августа на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутах перевозчики должны обеспечить пассажирам возможность оплатить проезд бесконтактным способом.
По данным оперативного штаба, по состоянию на 30 мая в Карелии выявлено 430 случаев коронавируса (+22 за сутки). За все время выздоровели 164 человека, скончались - двое.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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