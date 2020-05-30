Калининградские власти отложили открытие пляжей

"Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам. Межведомственная комиссия проверит готовность наших пляжей в период с 5 по 11 июня. После инспекции мест отдыха и выдачи всех необходимых заключений благоустроенные в соответствии с государственным стандартом пляжи будут открыты. О дате мы сообщим дополнительно", - сообщили в министерстве.