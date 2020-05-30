Калининградские власти отложили открытие пляжей

КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальное открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном министерстве по культуре и туризму.
"Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам. Межведомственная комиссия проверит готовность наших пляжей в период с 5 по 11 июня. После инспекции мест отдыха и выдачи всех необходимых заключений благоустроенные в соответствии с государственным стандартом пляжи будут открыты. О дате мы сообщим дополнительно", - сообщили в министерстве.
По информации министерства, пока из-за распространения коронавируса сохраняются ограничения на посещение официальных пляжных зон, мест массового отдыха и морских променадов. В выходные дни наряды ГИБДД дежурят на въездах в приморские города и пропускают в них только тех, у кого есть местная прописка или находящаяся там в собственности недвижимость, либо справка с места работы в муниципалитете.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек.
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