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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:52
https://ria.ru/20200530/1572225941.html
Калининградские власти отложили открытие пляжей
https://cdn23.img.ria.ru/images/102561/91/1025619140_0:103:2297:1395_1036x0_80_0_0_6c0e946cbe97d8b781b6c222a191dfc3.jpg
РИА Новости

Калининградские власти отложили открытие пляжей

16:52 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКалининградская область
Калининградская область
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Калининградская область. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальное открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном министерстве по культуре и туризму.
"Традиционно открытие официальных пляжей в Калининградской области раньше происходило 1 июня. Но не в этом году, по понятным причинам. Межведомственная комиссия проверит готовность наших пляжей в период с 5 по 11 июня. После инспекции мест отдыха и выдачи всех необходимых заключений благоустроенные в соответствии с государственным стандартом пляжи будут открыты. О дате мы сообщим дополнительно", - сообщили в министерстве.
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По информации министерства, пока из-за распространения коронавируса сохраняются ограничения на посещение официальных пляжных зон, мест массового отдыха и морских променадов. В выходные дни наряды ГИБДД дежурят на въездах в приморские города и пропускают в них только тех, у кого есть местная прописка или находящаяся там в собственности недвижимость, либо справка с места работы в муниципалитете.
По данным оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 30 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 50,6 тысячи человек. Выявлено 1460 случаев заражения (51 за последние сутки), из них 629 человек выздоровели (36 за сутки), умерли 24. Под медицинским наблюдением находятся 4061 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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