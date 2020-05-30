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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T16:51
https://ria.ru/20200530/1572225869.html
В Сербии за сутки выявили 27 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии за сутки выявили 27 случаев коронавируса

16:51 30.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Сербия за сутки не выявила ни одного человека, скончавшегося от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.
Ежедневно с 23 марта в Сербии один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга (21 мая) на пятницу и с субботы (23 мая) на воскресенье, а затем с понедельника (25 мая) на вторник.
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"В последние 24 часа не умер ни один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 242 человека. Выявлены 27 новых зараженных, всего - 11 381 больной", - заявил минздрав в субботу.
Отмечается, что всего выздоровели 6606 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
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Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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