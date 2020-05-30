В Сербии за сутки выявили 27 случаев коронавируса

БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Сербия за сутки не выявила ни одного человека, скончавшегося от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.

Ежедневно с 23 марта в Сербии один или несколько человек умирали от коронавируса. Минздрав делает ежедневный срез с 15.00 (16.00 мск) до 15.00 следующего дня. Жертв COVID-19 не было с минувшего четверга (21 мая) на пятницу и с субботы (23 мая) на воскресенье, а затем с понедельника (25 мая) на вторник.

"В последние 24 часа не умер ни один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 242 человека. Выявлены 27 новых зараженных, всего - 11 381 больной", - заявил минздрав в субботу.

Отмечается, что всего выздоровели 6606 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.

Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории