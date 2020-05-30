Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи

Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен.