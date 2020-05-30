Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на месте боя с боевиками на окраине города Сунжа в Ингушетии, где введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен.
"Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась, сейчас спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.