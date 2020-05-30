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2020-05-30T16:49
https://ria.ru/20200530/1572225808.html
Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи
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РИА Новости

Источник сообщил о пожаре на месте боестолкновения в Сунжи

16:49 30.05.2020
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© ЦОС ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
Спецоперация ФСБ РФ в Ингушетии
© ЦОС ФСБ России
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Возгорание произошло на месте боя с боевиками на окраине города Сунжа в Ингушетии, где введен режим КТО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что с 14.30 мск субботы на части территории города Сунжа в Ингушетии, ограниченной улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова, введен режим КТО. Источник сообщал РИА Новости, что на окраине Сунжи сотрудники правоохранительных органов при проведении спецоперации обнаружили боевиков. В результате произошло боестолкновение, район был оцеплен.
Спецоперация ФСБ России в Ингушетии
Вчера, 15:55
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
"Во время боя хозяйственная постройка в промзоне, где скрывались боевики, загорелась, сейчас спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.
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Республика ИнгушетияБезопасностьПроисшествия
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