В Кабардино-Балкарии продлили ограничение на работу курортных объектов

НАЛЬЧИК, 30 мая - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии продлил до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на деятельность объектов массового отдыха и горнолыжных трасс в республике, действовавший до 1 июня, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Указом главы республики срок ограничения деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортных районах продлевается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
26 мая, 13:58АкцентыМертвый сезон? Каким будет туризм этим летомУсталость от самоизоляции, напряжение из-за новых условий работы, стресс от резких перемен в жизни вообще – весна выдалась тяжелой. Но близится лето и сезон отпусков, и многим хочется наконец выдохнуть и рвануть куда-нибудь подальше от карантинной рутины. Но вот удастся ли?
Отмечается, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки также приостанавливается деятельность санаториев, гостиниц и иных коллективных средств размещения в курортных районах, которым ранее было запрещено функционировать до 1 июня. При этом допускается размещение в них лиц, находящихся в служебных командировках.
"Разрешается проведение тренировочных мероприятий с участием спортсменов – членов спортивных сборных команд России и субъектов РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, разрешается функционирование ряда объектов (спортивных объектов, объектов курортной инфраструктуры) и оказание соответствующих услуг, если это необходимо для обеспечения исполнения государственных контрактов", - уточняет пресс-служба.
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