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2020-05-30T16:47
https://ria.ru/20200530/1572225711.html
В Кабардино-Балкарии продлили ограничение на работу курортных объектов
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии продлили ограничение на работу курортных объектов

16:47 30.05.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Окрестности горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии продлил до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрет на деятельность объектов массового отдыха и горнолыжных трасс в республике, действовавший до 1 июня, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Указом главы республики срок ограничения деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортных районах продлевается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки также приостанавливается деятельность санаториев, гостиниц и иных коллективных средств размещения в курортных районах, которым ранее было запрещено функционировать до 1 июня. При этом допускается размещение в них лиц, находящихся в служебных командировках.
"Разрешается проведение тренировочных мероприятий с участием спортсменов – членов спортивных сборных команд России и субъектов РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, разрешается функционирование ряда объектов (спортивных объектов, объектов курортной инфраструктуры) и оказание соответствующих услуг, если это необходимо для обеспечения исполнения государственных контрактов", - уточняет пресс-служба.
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