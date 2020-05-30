В Кабардино-Балкарии продлили ограничение на работу курортных объектов

Мертвый сезон? Каким будет туризм этим летом Усталость от самоизоляции, напряжение из-за новых условий работы, стресс от резких перемен в жизни вообще – весна выдалась тяжелой. Но близится лето и сезон отпусков, и многим хочется наконец выдохнуть и рвануть куда-нибудь подальше от карантинной рутины. Но вот удастся ли?