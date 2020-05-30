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2020-05-30T16:40
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Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения Вечного огня
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РИА Новости

Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения Вечного огня

16:40 30.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее генпрокуратура сообщала, что двое молодых людей потушили Вечный огонь бутылкой воды на площади Славы в Нижнем Тагиле Свердловской области. Следствие возбудило уголовное дело по данному факту.
Также ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что в городе вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"Александр Бастрыкин дал указание тщательно выяснить все обстоятельства вопиющих фактов осквернения мест исторической памяти и поручил взять ход расследования и проведения проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Вечный огонь
7 мая, 10:22
В Петербурге Вечный огонь залили газировкой
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Нижний ТагилОдинцовоПроисшествия
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