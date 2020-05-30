Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения Вечного огня

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее генпрокуратура сообщала, что двое молодых людей потушили Вечный огонь бутылкой воды на площади Славы в Нижнем Тагиле Свердловской области. Следствие возбудило уголовное дело по данному факту.
Также ранее сообщалось, что полицейские ведут проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцово. В социальных сетях появилась публикация о том, что в городе вандалы грели что-то в ведре прямо на огне мемориала.
"Александр Бастрыкин дал указание тщательно выяснить все обстоятельства вопиющих фактов осквернения мест исторической памяти и поручил взять ход расследования и проведения проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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